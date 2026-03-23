Tschechien
Prag: 200.000 protestieren gegen Regierung
Rund 200.000 Menschen haben in Prag gegen die Regierung des rechten Milliardärs Andrej Babiš demonstriert. Sie folgten einem Aufruf des Bündnisses "Eine Million Augenblicke für Demokratie". Deren Gründer Mikuláš Minář warf der Regierung vor, zunehmend autoritäre Tendenzen zu zeigen und eine Annäherung an Russland anzustreben. Babiš regiert seit Mitte Dezember in einer Koalition mit zwei Parteien am rechten bzw. rechtsextremen Rand des politischen Spektrums, der ultrareaktionären Autofahrerpartei Motoristen (Motoristé sobě) und der faschistischen "Freiheit und direkte Demokratie" (Svoboda a přímá demokracie, SPD).