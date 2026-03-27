Tausendfach verbreitet: Offensiv-Artikel über den argentinischen Arbeiterführer René Salamanca

Hier der Artikel: Gedenken an René Salamanca am Stellantis-Aktionstag

Aus der Dominikanischen Republik bekamen wir jetzt diese Nachricht: "Der Artikel über den argentinischen Arbeiterführer René Salamanca zum Stellantis-Aktionstag wird tausendfach verbreitet. Das teilt der Verantwortliche des linken Blogs quisqueyaseralibre.com mit, der ihn für 'einen guten Beitrag' hält. Auch über zig accounts bei X, Facebook und andere geht er vor allem in Lateinamerika über Grenzen und trägt zur internationalen Arbeitereinheit bei."