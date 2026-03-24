Chile
Santiago: Tausende protestieren gegen Abschaffung von Umweltgesetzen
In Chile gehen alljährlich zum Weltwassertag am 22. März Menschen für mehr Umweltschutz auf die Straße. Tausende Menschen haben in mehreren Städten Chiles am Sonntag gegen die Umweltpolitik der neuen ultrarechten Regierung unter Präsident José Antonio Kast demonstriert. Grund für den großen Zulauf in diesem Jahr war die Ankündigung der Regierung, 43 Präsidialdekrete zum Schutz der Umwelt wieder zurückzuziehen. Zu den noch unter der Vorgängerregierung des linken Politikers Gabriel Boric ausgearbeiteten Dekreten zählt auch eines zum Schutz der vom Aussterben bedrohten Humboldt-Pinguine. Diese Maßnahmen schränken den Zugang zu Wasserreservaten ein und schützen etwa vom Aussterben bedrohte Tierarten wie den Humboldtpinguin. Weitere Proteste wurden angekündigt.