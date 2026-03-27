SPD-Führung versucht die Quadratur des Kreises

Ihre einstige Massenbasis, die Arbeiter und Arbeiterinnen, wenden sich tief enttäuscht von der SPD ab. Sie verliert ihre Fähigkeit, sie positiv zu mibilisieren und an sich zu binden. Damit wird sie aber auch für die Regierung und die Monopole zusehends problematisch. Vizekanzler Lars Klingbeil hat in einer Rede ein großes "Reformpaket" angekündigt. Es ist eine Mischung aus Maßnahmen der Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf die Massen und einzelnen Zugeständnissen an die Bevölkerung.

Aktuellen Umfragen zufolge glauben 41 Prozent der Befragten, dass die Koalition aus CDU/CSU und SPD unter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) noch vor der regulär nächsten Bundestagswahl 2029 zerbricht. 38 Prozent sagen hingegen: Das Bündnis hält. 18 Prozent haben die Frage nicht beantwortet.

Heute tagen SPD-Spitze, Bundestagsfraktion, SPD-Ministerinnen und -Minister und weitere geladene Gäste (insgesamt ca. 40) in einer Krisensitzung, um zu beraten, wie die Partei es vermeiden kann, in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.

Rote Fahne News wird morgen berichten.