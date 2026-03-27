Stuttgart
Spendengala "Palästina muss leben"
Am Sonntag, dem 29. März, findet im ABZ-Süd in Stuttgart eine Spendengala "Palästina muss leben!" statt. Festessen – Kultur – Information: Aktuelle Informationen und das ICOR-Projekt „Bau einer Gesundheits- und Notfallstation für das Gesundheitsnetzwerk Al Awda in Gaza“ werden vorgestellt. Unterstützt wird die Gala von verschiedenen palästinensischen Organisationen, dem Palästina-Komitee Stuttgart, dem Jugendverband REBELL, Courage und Solidarität International (SI). Es gibt leckeres arabisches Essen. 15 Uhr im Arbeiterbildungszentrum ABZ, Bruckwiesenweg 10.
Hier gibt es die Vorderseite des Flyers zur Veranstaltung