Spendengala "Palästina muss leben"

Die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di verurteilt den erneuten Angriff auf Journalist*innen im thüringischen Fretterode scharf. Dort wurden Reporter bei Dreharbeiten im Umfeld des Rechtsextremisten Thorsten Heise mit Reizstoff attackiert und mussten medizinisch versorgt werden. In den letzten Jahren kam es in dem Ort immer wieder zu Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten. Die dju kritisiert dabei auch die Justiz, die Strafverfahren gegen die Angreifer teils über Jahre in die Länge zieht. Wir sagen: Damit wird der Gewalt gegen Journalisten praktisch Vorschub geleistet und die Pressefreiheit in Frage gestellt. Wie die dju fordern auch wir eine schnelle Aufklärung der Taten und die Verurteilung der Täter.