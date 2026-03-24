Sriperumbudur: 500 protestierende Samsung-Arbeiter festgenommen

Nach einer Versammlung mit rund 100 Kolleginnen und Kollegen der Frühschicht unterschrieben während der Kundgebung beim Schichtwechsel vor dem Zentrallager 1 Dutzende auf dem Transparent "Kein Werk steht allein gegen Stellantis-Angriffe - Bochum steht euch bei!" Eine wachsende Unterstützung bekommt der Gedanke eines gemeinsam geführten, über Ländergrenzen hinweg koordinierten Kampfs der Konzernbelegschaften. Das zeigt: Die Kollegen haben ihre Lehren aus den Erfahrungen des Kampfs um Opel-Werk I und II immer besser gezogen! Verteilt wurden bei der Kundgebung außerdem der Aufruf der IAC zum Stellantis-Aktionstag und ein Flugblatt über den argentinischen revolutionären Gewerkschafter René Salamanca, der heute vor 50 Jahren von der faschistischen Militär-Junta nach deren Putsch umgebracht worden war!