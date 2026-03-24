Indien
Sriperumbudur: 500 protestierende Samsung-Arbeiter festgenommen
Über 500 Arbeiter von Samsung India Electronics wurden am Sonntag zusammen mit ihren Familienangehörigen im indischen Bundesstaat Tamil Nadu festgenommen, als sie versuchten, einen Protestmarsch von Sriperumbudur zum Staatssekretariat in Fort St. George in der Stadt anzuführen. Die Arbeiter forderten die Wiedereinstellung von 27 Kollegen, die seit letztem Jahr im Werk des Unternehmens in Kancheepuram nach Streiks suspendiert worden waren. Zwar wurde den suspendierten Arbeitern nach Interventionen des Arbeitsministers die Wiedereinstellung zugesichert, doch ist das Unternehmen dieser Zusage bislang nicht nachgekommen. Deswegen beschlossen die Arbeiter, ihre Proteste wieder aufzunehmen. Am Sonntagabend wurden die Arbeiter wieder freigelassen.