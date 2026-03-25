Stegerwaldsiedlung im Zeichen der Humanität – Spendengala für ein Krankenhaus in Gaza

Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in Gaza muss in Notunterkünften leben, wo sich Krankheiten leicht ausbreiten. Nach Aussage von Dr. Hanan Balkhy, WHO-Regionaldirektorin für das östliche Mittelmeer, ist das Gesundheitswesen in Gaza nach zwei Jahren Konflikt zerstört und am Rande des totalen Zusammenbruchs. Die Krankenhäuser wurden durch das israelische Militär zerstört, 1.700 Mitarbeiter des Gesundheitssystems wurden getötet, Impfstoffe, Medikamente und medizinische Geräte fehlen.¹

Hier zu helfen und die Not zu lindern, hat sich „Palästina muss leben!“ – eine bundesweite, mit der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International verbundene Organisation – zur Aufgabe gemacht.

Ihr Partner in Gaza ist das säkuläre Gesundheitsnetzwerk Al-Awda, die größte zivile Institution im Gesundheitswesen in Gaza und Palästina. Die Teams von Al Awda arbeiten unermüdlich daran, die medizinische Grundversorgung in Gaza wieder aufzubauen, und berichten trotz der schwierigen Lage von hoffnungsvollen Fortschritten. Bisher übermittelte Spenden wurden u. a. für eine Solaranlage zur Stromversorgung des Al-Awda-Krankenhauses in Nuseirat sowie für eine Heizungsanlage für die Station für Frauenheilkunde und Geburtshilfe verwendet. Mittelfristig

ist mit der Unterstützung von „Solidarität International“ der Neubau des Krankenhauses geplant.

Gemeinsam mit der Palästinensischen Gemeinde Deutschland e. V. / Köln lädt „Palästina muss leben!“ zu einer Spendengala in der Stegerwaldsiedlung ein und sammelt Geld für Al Awda.

Auf dem Programm stehen:

Livemusik: GehörWäsche, March for Liberation und weitere.

Ein Festessen (nicht nur) mit palästinensischen Spezialitäten.

Tombola.

Informationen und Redebeiträge zu Palästina.

Tanzvorführung.

Kinderprogramm, dazu auch: Kinderspendenlauf durch die Siedlung als Vorprogramm

Wann und wo?

Samstag, 28. März, um 16 Uhr. Für den KINDERSPENDENLAUF: Treffen: 14:30 Uhr, Start: 15 Uhr. Stadtteiltreff Stegerwald, Ulitzkastr. 5, 51063 Köln.

Hier gibt es den Flyer zur Spendengala