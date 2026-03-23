MLPD Jena
Tagesseminar: "Dialektik, was ist das denn?"
Krisen, Kriege, Freiheitskampf … Wie blicke ich durch in dieser komplizierten Welt? Und vor allem: Wie kann ich Sie verändern? Wir lernen eine grundlegende Methode kennen, sich selbständig zu orientieren und die Welt zu verändern! (Keine Vorkenntnisse notwendig.) Das Seminar findet am Samstag, 28. März, in der Zeit von 10 Uhr bis 17 Uhr im "Haus im Sack", Oberlauengasse 14, 07743 Jena statt. Verpflegung: Wasser und Getränke durch uns, zur Mittagszeit schlagen wir vor, eine Kleinigkeit aus der Küche des "Haus im Sack" zu bestellen. Zur Finanzierung des Tagesseminars führen wir eine Spendensammlung durch.