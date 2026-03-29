Portugal
Terceira: „Die Azoren raus aus Trumps Krieg“
Am Donnerstag gab es auf der portugiesischen Azoreninsel Terceira vor dem Luftwaffenstützpunkt Lajes eine Protestaktion gegen die US-Angriffe auf den Iran und die Nutzung des Stützpunktes durch die US-Luftwaffe. Die Insel mitten wird von den USA vor allem zum Auftanken ihrer Flugzeuge genutzt. Eine kleine Gruppe von Menschen trotzte dem Regen, um Parolen wie „Lajes für den Frieden, nicht für Bombenangriffe“ und „Auf den Azoren und auf dem Festland wollen wir Frieden im Nahen Osten“ zu rufen. Auf den hochgehaltenen Transparenten standen Botschaften wie: „Die Azoren raus aus Trumps Krieg“, „Respektiert das Völkerrecht“, „Trump raus aus Terceira“.