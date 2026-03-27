Japan
Tokio: 24.000 demonstrieren für Frieden
Am 25. März versammelten sich viele Menschen vor dem Gebäude der Nationalversammlung im Stadtteil Chiyoda der Hauptstadt Tokio, um gegen Änderungen der japanischen Verfassung zu demonstrieren und gegen die Angriffe der Vereinigten Staaten und Israels auf den Iran zu protestieren. Nach Angaben der Organisatoren nahmen trotz des Regens etwa 24.000 Menschen an der Abendkundgebung teil und füllten die Gehwege in der Nähe des Parlamentsgebäudes. Die Demonstranten schwenkten Leuchtstäbe und hielten Plakate hoch, während sie Slogans wie „Keine Verfassungsänderungen“ und „Mit Waffengewalt kann man keinen Frieden schaffen“ skandierten. Der Artikel 9 der japanischen Verfassung verbietet kriegerische Aktivitäten und den Unterhalt von Streitkräften.