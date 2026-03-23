Japan
Tokio: Tausende protestieren gegen Krieg und Aufrüstung
Mehr als 10.000 Japaner versammelten sich am Donnerstagabend in Tokio, um gegen die gefährliche politische Agenda von Premierministerin Sanae Takaichi zu protestieren, darunter Versuche, die pazifistische Verfassung des Landes zu ändern, sowie die Stationierung von Langstreckenraketen. Bei einer Kundgebung vor dem zweiten Abgeordnetenhausgebäude hielten die Demonstranten Plakate mit Aufschriften wie „Kein Krieg“ und „Gegen die Verfassungsänderung“ hoch und forderten die Verteidigung der pazifistischen Verfassung und die Wahrung des Friedens.