Tokio: Tausende protestieren gegen Krieg und Aufrüstung

Jorge Moreira da Silva, UNO-Untergeneralsekretär und Exekutivdirektor von UNOPS, dem Büro für Projektdienste der Vereinten Nationen, äußerte sich höchst besorgt über die globale Entwicklung: "Unsere Welt ist so gewalttätig wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr." Starke Preissteigerungen bei Öl, Treibstoff und Gas in Folge des Kriegs im Iran hätten weitreichende Folgen für Millionen Menschen in Afrika und Asien, besonders den Entwicklungsländern. Er rechnet im Lauf des Jahres mit Millionen Menschen, die zusätzlich Hunger leiden werden, weil durch den Krieg Geldüberweisungen in diese Länder gestört würden und verweist auf eine Million Menschen im Libanon und 3,2 Millionen Menschen im Iran, die durch den US-israelischen Angriffskrieg zu Vertrieben wurden.