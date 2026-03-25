Umweltalarm! Höchste Zeit, aktiv zu werden

Im April 2024 kamen in Potsdam, Deutschland, ca. 500 Menschen aus dreizehn Ländern zusammen, um unter dem Motto „Die Zeit für Bewusstseinsbildung, Mut und Handeln ist jetzt! Wir brauchen einen gesellschaftsverändernden Kampf!“ zu diskutieren. Es war ein hoffnungsvoller Anfang einer weltweiten, dringend nötigen Strategiediskussion sowie von Koordinierung und Kooperation gegen die sich entwickelnde globale Umweltkatastrophe!



Die Basis gemeinsamen Handelns wurde als demokratisch, überparteilich, antifaschistisch und ohne antikommunistische Vorbehalte definiert, und es wird Wert auf finanzielle Unabhängigkeit gelegt.



Die demokratisch gewählte Koordinierungsgruppe hat seitdem an der Aufgabe der Vorbereitung eines Internationalen Umweltratschlags 2026 (International Environmental Council IEC 2026) gearbeitet und weitere nationale und internationale Kontakte geknüpft und diese an der Aufgabe beteiligt. Wir haben an Delegationen zur COP 29 in Baku und der COP 30 in Belém teilgenommen und dort Bekanntschaft mit Menschen aus aller Welt gemacht, die sich gegen die Zerstörung der natürlichen Umwelt zur Wehr setzen.



Auf einem Treffen der erweiterten Koordinierungsgruppe am 21. März sind nun Beschlüsse über Termin, Ort und Inhalt des IEC 2026 gefasst worden.



Der Internationale Umweltratschlag 2026 wird vom 23. bis 25. Oktober 2026 in Stuttgart stattfinden.



Am 23. Oktober beginnt der Internationale Umweltratschlag mit einer Auftaktkundgebung in Stuttgart. An den folgenden beiden Tagen werden in drei Themenblöcken Erfahrungen und Meinungen ausgetauscht: über den Umfang der Schäden an der Umwelt, Erfahrungen im Kampf gegen die Zerstörung unserer Lebensräume und über Strategien eines gemeinsamen, weltweiten gesellschaftsverändernden Umweltkampfes. Die Teilnahme kann sowohl in Präsenz als auch online erfolgen. Der Veranstaltungsort ist das Arbeiterbildungszentrum-Süd e. V., Bruckwiesenweg 10, 70327 Stuttgart.