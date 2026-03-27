"Vermisst! Wo sind Eva Michelmann und Ahmet Polad?"

Ca. 30 Personen forderten Aufklärung, was mit den beiden nunmehr seit 70 Tagen verschwundenen fortschrittlichen Journalisten passiert ist. Die Sorge ist groß – leben sie noch? (Mehr dazu hier.)



Auch Vertreterinnen des Frauenverbands Courage und der MLPD drückten ihre tief empfundene Solidarität und Mitgefühl mit den Familien der beiden aus. Alle gemeinsam verurteilten die Kumpanei der Bundesregierung mit den faschistischen Regimes in den USA, in Israel, im Iran und in der Türkei. Sie forderten die sofortige Beendigung der Zusammenarbeit mit ihnen. Eva ist deutsche Staatsbürgerin und die Bundesregierung ist verpflichtet, ihr zu helfen! Niemand darf alleine stehen - hoch die internationale Solidarität!