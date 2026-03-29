Video mit der Rede von Salih Müslim von 2016 ist online

Sie gedachte des großen Revolutionärs, der niemals aufgegeben hat, auch in schwierigsten Zeiten nicht, nicht unter Gefangenschaft und Folter. "Ich hatte die große Freude, wir als MLPD hatten die große Freude, Salih Muslim auch persönlich kennenzulernen", sagte sie. "Wir haben ihn getroffen im europäischen Ausland bei Gesprächen, wir haben ihn getroffen bei einer Veranstaltung, die er bei uns in der Parteizentrale der MLPD gemacht hat, ich habe ihn aber auch in Kobane getroffen, als wir das Gesundheitszentrum mit der ICOR aufgebaut haben, 2015/2016. Er kam zu uns an die Baustelle, mit seiner Frau Ayse Effendi zusammen, sie haben uns besucht, sie haben uns die Grüße überbracht und wir haben damals ein Lied gedichtet, es ist ein Band entstanden, das nie wieder zerreißt. Und es ist wirklich so, dass dieses Band zwischen Rojava und uns, zwischen Salih Muslim und uns niemals zerrissen ist."

Salih Müslim zu Ehren und seiner Familie als Erinnerung hat das Videoteam der MLPD ein Video mit seiner damaligen Rede auf Youtube veröffentlicht.