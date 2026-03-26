Wal gestrandet

Er wurde schon öfter in der letzten Zeit gesichtet, muss also schon wochenlang durch die Nord- und Ostsee irren..



Verschiedene Rettungsaktionen sind gescheitert. Gestern ist ein Schwimmbagger angekommen, der ihm eine Rinne freischaufeln soll. Es ist unklar, ob dies gelingt. Der Wal stößt noch Fontänen aus, aber er hat seine Rufe eingestellt.



Die Ostsee gilt in vielen Teilen wegen der Umweltbelastungen als abgestorben: kaum Fische, kaum Vegetation, zu warmes Wasser; außerdem rostet versenkte Kriegsmunition.¹