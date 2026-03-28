Weitere Eskalation des Nahost-Kriegs?

Die Huthis, die weite Teile des Jemen kontrollieren, hatten zuvor bereits mit einem Eingreifen in den Iran-Krieg gedroht. Die vom Iran unterstützte Miliz ist wie die islamistische Hamas im Gazastreifen und die Hisbollah im Libanon Teil der iranischen „Achse des Widerstands“.

Experten trauen der Miliz zu, die wichtige Handelsroute vom Indischen Ozean durch das Rote Meer und den Suezkanal zu blockieren. Saudi-Arabien hat einen Großteil seiner Ölexporte in den Hafen von Janbu am Roten Meer umgeleitet, um die Straße von Hormus zu umgehen.

Ein Jemenexperte sagte heute, die Huthis könnten weitreichender in den Konflikt eingriffen, etwa mit Attacken auf Schiffe in der Meerenge Bab el-Mandab, die das Rote Meer mit dem Indischen Ozean verbindet und zwischen Jemen und dem afrikanischen Dschibuti liegt. Das Nadelöhr zum Suezkanal ist für die Weltwirtschaft von enormer Bedeutung.

Zum Thema "Wer sind die Huthi-Milizen" siehe auch "Neuer Brandherd für Weltkriegsgefahr - US-geführte Marinemission gegen Huthi-Attacken auf Frachtschiffe"