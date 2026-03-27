Zum Gedenken an die Eheleute Maria und Bernhard Kreulich

Maria Kreulich stammte aus einer Bergarbeiterfamilie und lernte Verkäuferin. 1920 heiratete sie den Bergarbeiter Bernhard Kreulich. Sie lebten in Essen-Kray in der Straße Am Zehnthof 226.



Sie waren Teil der katholischen Arbeiterbewegung und des Widerstands gegen den Hitler-Faschismus. Bernhard Kreulich äußerte, als er im Krankenhaus behandelt werden musste: „Die SS ist eine Mördertruppe.“ Er verurteilte den Krieg gegen die sozialistische Sowjetunion als Verbrechen. Maria Kreulich stimmte den Aussagen ihres Mannes zu.



Beide wurden denunziert und am 17. Juli 1943 festgenommen. Der 2. Senat des faschistischen sogenannten „Volksgerichtshofs“ verurteilt Maria und Bernhard Kreulich am 28. Januar 1944 wegen „Wehrkraftzer­setzung und Feindbegünstigung“ zum Tode. Zynisch heißt es, wie in den Urteilen des Volksgerichtshofes üblich, am Ende des Urteils: „Die bürgerlichen Ehrenrechte werden ihnen auf Lebenszeit aberkannt. Sie tragen die Kosten des Verfahrens.“



Im März 1944 – vor 82 Jahren – wird Maria Kreulich in der Strafanstalt Plötzensee hingerichtet und das Todesurteil gegen ihren Ehemann wird im Zuchthaus Brandenburg-Görden vollstreckt.



In unmittelbarer Nähe ihres damaligen Wohnhauses befindet sich heute die faschistische Landeszentrale der Partei „Die Heimat“ (früher NPD) und der faschistischen Jugendorganisation „Junge Nationalisten“ (JN), die dort regelmäßig ihre Treffen abhalten und immer wieder mit faschistischen und rassistischen Parolen auch in den Abendstunden durch Kray-Süd marschieren, auch am Haus Am Zehnthof 226 vorbei.



Gerade auch im Gedenken an den heldenhaften Mut der Eheleute Kreulich werden wir diese faschistische Provokation nicht hinnehmen.



Sofortige Schließung der faschistischen Landeszentrale in der Marienstraße in Essen-Kray! Kein Fußbreit den Faschisten! Für Völkerverständigung und internationale Solidarität! Ehre dem Andenken an Maria und Bernhard Kreulich – kein Vergessen, kein Vergeben!