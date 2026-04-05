Parteitag der faschistischen AfD am 4./5. Juli in Erfurt - Vorbereitung der Proteste in vollem Gange

Wenn die AfD davon ausgeht, dass sie deshalb hier ein ruhiges Hinterland hat, hat sie die Rechnung ohne die Thüringer gemacht. Seit Wochen laufen bereits die Vorbereitungen der Gegenproteste auf Hochtouren. Zahlreiche Parteien, Gewerkschaften, Jugendorganisationen, Sozialverbände, usw. ... formieren sich bereits in Bündnissen, um die Bevölkerung zu mobilisieren, am 4./5. Juli auf die Straßen zu gehen und den Parteitag zu verhindern.

Dass 81 Jahre nach der Befreiung vom Faschismus überhaupt die Messehallen, die in öffentlichem Besitz des Landes Thüringen sind, an eine solche faschistische Partei vergeben wird, ist ein Skandal. Die AfD gehört nach Potsdamer Abkommen verboten und sie darf keine öffentlichen Räume bekommen!

Die Gegenproteste könnten sogar größer werden als in Riesa im Januar 2025 und Gießen im November 2026. Widersetzen organisiert am 11./12. April in Erfurt einen bundesweiten Kongress, zu dem hunderte Antifaschisten aus ganz Deutschland erwartet werden, bei dem die Strategie für den Protest weiter besprochen wird. REBELL und MLPD arbeiten in Erfurt bereits in der Bündnisarbeit voll mit und mobilisieren schon kräftig. Das Internationalistische Bündnis hat auf seinem Frankfurter Kongress im März festgelegt, bundesweit zu den Gegenprotesten zu mobilisieren. Rote Fahne News wird bis dahin regelmäßig über die Mobilisierung berichten.