5 vor 12 an der Zapfsäule

Noch 20 Minuten vor 12. Endlich finde ich eine Tankstelle. 2,12 € für1 Liter E10 Benzin! Nach 12 Uhr bestimmt noch mal 5 Cent mehr. Mindestens ein halbes Dutzend Autos vor mir. 5 vor 12 Uhr. Verdammt! Das wird knapp. Noch 1 Minute. Mein Benzin geht aus. Die letzten 5 Meter muss ich schieben. Noch 20 Sekunden. Ich hechte zur Zapfsäule, habe den Zapfhahn schon in der Hand. Pling! Die Preisanzeige springt auf 2,99 €.

Aus dem Autoradio quäkt eine Nachrichtenmeldung: „Durch das energische und beherzte Eingreifen der Bundesregierung, dass die Beninpreise in Zukunft nur einmal am Tag erhöht werden dürfen, konnte das Preisniveau unter der 3-Euro-Marke gehalten werden!“ Ich bekomme Schnappatmung. Mein Blutdruck nähert sich der Höhe der Benzinpreise. Der Fahrer hinter mir erkundigt sich besorgt nach meinem Gesundheitszustand. Gemeinsam starren wir konsterniert auf die Preisanzeige.

„Was für eine Abzocke ... diese Verbrecher!“ kommt es meinem Leidensgenossen gequält über die Lippen. Da sehen wir den Pächter der Tankstelle mit einer Pistole an der Schläfe ... ein Schuss knallt!

Ich wache schweißgebadet auf. Was für ein Albtraum. Oh Mist, schon so spät. Ich muss vor der Spätschicht noch tanken. Ich schalte das Radio ein. „Die Regierung greift durch! Ab heute dürfen die Tankstellen nur einmal am Tag die Preise erhöhen. Immer um 12 Uhr ...“