Leipzig

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Attacke auf junge Frau abgewehrt

Ostersonntag morgens um 6.15 Uhr am Hauptbahnhof, ein Streit eskaliert. Ein offensichtlich unter Substanzeinfluss stehender Mann greift eine junge Frau an. Sie bekommt umgehend Hilfe von sechs Personen. Zwei Drittel waren Männer mit Migrationshintergrund. Die andern beiden Kommunistin und Kommunist.