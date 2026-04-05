Attacke auf junge Frau abgewehrt

Hunderte Demonstranten gingen am Dienstag im Westjordanland auf die Straße, einen Tag, nachdem das israelische Parlament ein Gesetz verabschiedet hatte, das die Todesstrafe durch Erhängen für Palästinenser vorsieht, die wegen Mordes an Israelis verurteilt wurden. Palästinenser jeden Alters veranstalteten Sitzstreiks und Demonstrationszüge im von Israel besetzten Westjordanland, dem Gebiet, in dem das neue Gesetz am weitreichendsten ist. Die Fatah-Partei hat für Mittwoch einen Generalstreik im nördlichen Teil des Westjordanlands ausgerufen. Das Gesetz schreibt den Militärgerichten im Westjordanland – die ausschließlich Palästinenser verurteilen – vor, die Todesstrafe zur Standardstrafe für Verurteilte zu machen.