Baden-Württemberg: MLPD beteiligt sich an mindestens sechs Ostermärschen

Israel hat den Krieg jetzt auf den Libanon ausgedehnt, die USA schicken US-Truppen in die Region und die Kriegsführung des Iran trägt ebenfalls zur Verschärfung der akuten Weltkriegsgefahr bei. Zugleich wachsen die Proteste gegen Faschismus und Krieg besonders in den USA.

Die MLPD wird sich in Baden-Württemberg im Sinne der Stärkung der Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung und mit der Perspektive der vereinigten sozialistischen Staaten der Welt an den Ostermärschen beteiligen.

In Stuttgart findet der größte Ostermarsch statt. Die MLPD Baden-Württemberg hat den Aufruf des Friedensnetzwerks „Friedensfähig statt kriegstüchtig“ unterzeichnet, weil er gemeinsame Forderungen wie gegen die Hochrüstung der Bundeswehr, die Wehrpflicht, gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen oder gegen die reaktionäre Flüchtlingspolitik von EU und Bundesregierung enthält. Die MLPD hat Gemeinschaftsaufgaben übernommen, wird ihr eigenständiges Profil einbringen und ist mit einem Büchertisch vor Ort. Beginn ist am Samstag, dem 4. April, am Schlossplatz Stuttgart um 85 Sekunden vor 12 Uhr. Bereits zuvor startet ein Fahrradcorso um 10:45 Uhr am EUCOM, Stuttgart-Vaihingen, Katzenbachstraße 207.

In Freiburg startet der Ostermarsch ebenfalls am Samstag um 13 Uhr am Platz der Alten Synagoge.

In Mannheim ist der DGB eine tragende Organisation und bringt damit die Rolle der Arbeiterklasse im Kampf um den Weltfrieden deutlich zum Ausdruck. Beginn ist Samstag um 13 Uhr auf dem Paradeplatz.

In Heidelberg startet der Ostermarsch um 14 Uhr am Park bei der Stadtbücherei (Poststraße). Der Aufruf in Heidelberg richtet sich ausdrücklich gegen imperialistische Kriege. So heißt die erste Forderung „Gegen imperialistische Aggression und für Verteidigung des Völkerrechts.“

In Ellwangen gab es bereits im Vorfeld eine öffentliche Diskussion durch den Rückzug der SPD Ellwangen, den die Vorsitzende des SPD-Ortsverbands Ellwangen-Virngrund, Ariane Bergerhoff, mit antikommunistischen Angriffen auf die MLPD, die revolutionäre Weltorganisation ICOR, die Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International und die Mahnwache Schwäbisch Gmünd verbunden hat. Dazu haben sich die MLPD Baden-Württemberg sowie die Ortsgruppen Aalen, Schwäbisch Gmünd, Heidenheim und Schwäbisch Hall mit einer Erklärung und mit Leserbriefen an Medien und Öffentlichkeit gewandt.

Am Ostermontag sind die Ostermärsche in Ulm und Konstanz. In Ulm nimmt das Internationalistische Bündnis mit seinen Trägerorganisationen teil und fördert, dass die beteiligten Organisationen und Parteien sichtbar auftreten. Beginn: 11 Uhr an der Wilhelmsburgkaserne, Abchlusskundgebung 13 Uhr Münsterplatz. Am Bodensee führt der Ostermarsch von Konstanz nach Kreuzlingen in der Schweiz und unterstreicht so seinen internationalistischen Charakter. Beginn 13 Uhr Musikmuschel im Stadtgarten.

Siehe auch Artikel zum Ostermarsch Rhein-Ruhr