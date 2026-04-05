Berlin: Gästezimmer in Neukölln

Berlin bietet unzählige Möglichkeiten, historische und moderne Kultur zu erleben! Die Hauptstadt mit ihrer bewegten Geschichte, auch der revolutionären Arbeiterbewegung, ist voller Sehenswürdigkeiten, teils von Weltrang.



Besuchen Sie die Museumsinsel (UNESCO-Welterbe) mit dem Pergamon-Museum oder der Alten Nationalgalerie. Einzigartig ist das sowjetische Ehrenmal im Treptower Park zum Gedenken an die Befreiung Berlins vom Hitlerfaschismus. Reichstag, Regierungsviertel, Brandenburger Tor, die Kulturszene – die Stadt steckt voller Sehenswürdigkeiten und Geschichte(n)!

Über die zahlreichen Reiseführer und Angebote der Hauptstadt hinaus bietet People to People fachkundige Führungen an – zur Geschichte des Lebens und Kampfes der Berliner Arbeiterbewegung, zur revolutionären Geschichte, zur DDR sowie zu markanten Orten des Antifaschismus.

Die Wohnungen befinden sich im Bezirk Neukölln. Innerhalb von ein paar Jahren wurde Neukölln zu einem der angesagtesten Orte in Berlin: Es bietet internationale Küche, Cafés und Bars auch für ein kleines Budget. Die Clubs in Kreuzberg und Friedrichshain sind leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Das Grenzgebiet zwischen Kreuzberg und Hermannplatz ist als „Kreuzkölln“ bekannt.

Für alle, die ihr Herz für Berlin entdeckt haben: Hier gibts alle Infos zum Urlaub