Ostermarsch Bremen: Friedenstüchtig statt kriegswillig

Über 1000 Menschen, mindestens genauso viele wie im letzten Jahr, zogen bei strahlendem Sonnenschein durch die Stadt. Auch viele junge Leute waren dabei, um gegen die ungerechten Kriege sowie gegen Militarisierung und Weltkriegsvorbereitung zu protestieren.

Unser Transparent "Aktiver Widerstand gegen die Weltkriegsgefahr - Gegen jede imperialistische Aggression in der Ukraine, dem Iran, Palästina oder anderswo" fand viel Zuspruch. Wir verkauften mehrere Exemplare des Rote-Fahne-Magazins zu verschiedenen Themen und boten aktuelle Flugblätter und Literatur an. In den Gesprächen ging es vor allem darum, wie wichtig es ist, sich zu organisieren gegen Faschismus und Krieg und für unsere Zukunft.