Demonstrationen in Italien, Frankreich, Griechenland, Spanien …

Weltweit wurde der Ruf nach "Weltfrieden" und gegen Faschismus und Imperialismus deutlich.



Besonders hat mich begeistert, dass Frauen an vorderster Front dabei waren. In New York waren es v. a. die Gewerkschaften, die dazu aufforderten, sich zu organisieren und sich auf einen längeren Kampf vorzubereiten.

Es wurde auch der Ruf nach Generalstreik laut. Mir kam der Spruch von Bertolt Brecht in den Sinn: „Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein". Ein beeindruckender Tag, der Mut machte, und ein Vorgeschmack auf vereinte Kämpfe der United Front.