Friedenskampf / Betrieb und Gewerkschaft

Friedenskampf / Betrieb und Gewerkschaft

Erklärung der Vertrauensleute-Vollversammlung bei Ford jetzt auch auf Persisch

Die Erklärung der Vertrauensleute-Vollversammlung der IG Metall bei Ford vom 24. Januar, "Nein zur Kriegswirtschaft – Wir geben unsere Kinder nicht für Kriege!" liegt jetzt auch auf Persisch übersetzt vor:


Hier die Berichterstattung auf Rote Fahne News zu dieser Erklärung

 

Hier gibt es die Erklärung auf Persisch.