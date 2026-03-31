Fall Hüseyin Doğru spitzt sich zu

Der kritische Journalist, der über die Kriegsverbrechen und den Völkermord Israels in Gaza berichtet hatte und infolgedessen schließlich mit dem abstrusen Vorwurf eines zionistischen Reporters, er sei russischer Agent, diffamiert wurde¹, steckt in existenzbedrohenden finanziellen Schwierigkeiten.



Nachdem die EU ihn aufgrund dieser böswilligen Unterstellung sanktioniert, ihm damit das Arbeitsrecht abgesprochen und ihm die Konten gesperrt hatte, wurde nun auch das Konto seiner Frau gesperrt und die Familie steht vor der Obdachlosigkeit: Er steht mit seiner Frau und drei kleinen Kindern nun in einer prekären finanziellen Situation.