Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal

Lassen Sie sich verzaubern im märchenhaften Thüringer Wald im grünen Herzen Deutschlands! Der Ferienpark in Schalkau-Truckenthal ist ein Naturparadies für Erwachsene und Kinder. Bei uns rauscht der Bach statt Verkehrslärm. Für die Winterferien gibt es bei uns Langlaufloipen am Rennsteig, Rodelhänge, das Skigebiet „Silbersattel“ oder die Eissporthalle in Sonneberg.

Direkt vor der Haustür warten unzählige Wandermöglichkeiten auf Sie! Dafür haben wir eine herbstliche Wanderwoche auf dem Rennsteig im Programm, die Sie für Ihre individuelle Urlaubsplanung auch als Modul buchen können. Neu ist eine Gesundheits- und Wellnesswoche unter ärztlicher Anleitung sowie die Wanderwoche für Geringverdiener. Das großzügige Gelände bietet Spielplätze, Fußball und Beachvolleyball, Lagerfeuerstellen, Waldbühne oder Indoor-Fitness, Tischtennis, Kicker.



Mit unserer köstlichen Thüringer Küche sowie unseren vegetarischen und veganen Angeboten können Sie es sich gut gehen lassen. Dazu trägt auch die Wald-Sauna direkt am Bach bei.

Umweltbewusst & internationalistisch

Mit unserem geführten Waldspaziergang lernen Sie Zusammenhänge der Natur und Lösungen der Umweltprobleme kennen. Denn der Ferienpark Thüringer Wald engagiert sich für die Rettung des Thüringer Waldes, der unter einem massiven Baumsterben leidet. Beliebt ist unsere Pilzführung.

Während die Bundesregierung und Europa ihre humanitären Pflichten gegenüber Geflüchteten mit Füßen treten, entstand mit dem Projekt „Haus der Solidarität“ zusammen mit Flüchtlingen und ehrenamtlichen Helfern eine Unterkunft mit gemeinsamem Leben, Arbeiten, Kämpfen und Feiern. Die Original Thüringer Klöße stellen bei uns in der Küche alteingesessene Thüringerinnen und unsere afghanischen Beschäftigten zusammen nach alter Tradition her.

In den Tagesthemen wurde der Ferienpark Thüringer Wald mit seinem besonderen antifaschistischen Profil hervorgehoben als Kontrastprogramm zum ersten AfD-Landrat Deutschlands in Sonneberg.

Hier gibt alle Infos zu diesem Urlaub