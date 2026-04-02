Jena
Freibrief für Faschist Patrick Wieschke
In Jena endete am Mittwoch ein Prozess gegen weitere Mitglieder der faschistischen Terrorgruppe "Knockout 51" aus Eisenach. Die Gruppe wurden vom Gericht – leider kein Aprilscherz – nicht als terroristische, sondern nur als kriminelle Vereinigung eingestuft. Einer ihrer Anführer, der Faschist Patrick Wieschke, bekam ein Jahr und zwei Monate auf Bewährung, was einem Freibrief für seine faschistischen Umtriebe gleichkommt. Das Urteil reiht sich ein in eine ganze Riege sehr milder Urteile für offene Faschisten und ihre terroristischen Umtriebe. Die MLPD fordert auf Grundlage des Potsdamer Abkommens das Verbot aller faschistischen Organisationen und harte Bestrafung für ihre Anführer!