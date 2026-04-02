Freibrief für Faschist Patrick Wieschke

Die Hafenarbeiter im Hafen von Santos im brasilianischen Bundesstaat São Paulo traten am 25. März in den Streik. Es geht gegen ein Gesetz, das die gewerkschaftlichen Rechte der Arbeiter massiv einschränken würde. Das neue Gesetz, das ab dem 10. April vom nationalen Parlament beraten wird, würde das „Shape-up“-System wieder einführen, bei dem sich die Arbeiter täglich in einer Reihe aufstellen und nach dem Ermessen der Geschäftsleitung eingeteilt werden mussten. Shape-ups fanden in Häfen auf der ganzen Welt statt. Erst durch Massenkämpfe zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde dieses System abgeschafft. Der Hafen von Santos im südbrasilianischen Bundesstaat São Paulo ist einer der wichtigsten Häfen des Landes.