Friedensmahnwache trotzt Kälte: Nein zum Irankireg

Die Fußgängerzone war zwar nur mäßig belebt. Aber eindeutig und eindrucksvoll: 90 Prozent der Passantinnen und Passanten blieben trotz Wind und Wetter interessiert stehen.

Sie drückten ihre Zustimmung aus: Dieser Krieg am Golf, den Trump und Netanjahu vom Zaun gebrochen haben, muss sofort beendet werden, weil Weltkriegsgefahr droht! Mehrere Menschen fotografierten die Szene. Die Mahnwache war am Vortag im Lokalteil der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) angekündigt worden.