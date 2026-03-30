Hattingen
Friedensmahnwache trotzt Kälte: Nein zum Irankireg
Trotz Kälte und passgenau zwischen zwei Regenschauern konnte eine Reihe Hattinger Friedensaktivisten am Samstag, 28. März, in der Zeit von 11 Uhr bis 12.30 Uhr erfolgreich ihre erste Mahnwache auf dem historischen Untermarkt durchführen.
Von jf
Die Fußgängerzone war zwar nur mäßig belebt. Aber eindeutig und eindrucksvoll: 90 Prozent der Passantinnen und Passanten blieben trotz Wind und Wetter interessiert stehen.
Sie drückten ihre Zustimmung aus: Dieser Krieg am Golf, den Trump und Netanjahu vom Zaun gebrochen haben, muss sofort beendet werden, weil Weltkriegsgefahr droht! Mehrere Menschen fotografierten die Szene. Die Mahnwache war am Vortag im Lokalteil der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) angekündigt worden.