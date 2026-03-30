Für Kurzentschlossene „Eine Reise zu den Frauen der Welt“ – spannender Vortrag mit Monika Gärtner-Engel

Der Vortrag von Monika Gärtner-Engel mit Kurzfilmen und Interviews von Basis-Frauen aus verschiedenen Ländern wie aus dem Kongo oder Bangladesch gibt uns einen tieferen Einblick in die Welt: In das harte Leben vieler Frauen, ihre mutigen Kämpfe um Arbeit, gleiche Löhne und Rechte, gegen Sexismus und Gewalt an Frauen. Wir werden eindrückliche Stimmen von Frauen hören über gelebte Solidarität und über die Gemeinsamkeiten im Kampf für unsere Rechte als Frauen.

Wir wollen uns austauschen, wie wir die gemeinsamen Anliegen in unserer Arbeit gerade mit vielen Migranten in Gelsenkirchen und im Ruhrgebiet noch mehr zum Tragen bringen. Nicht zuletzt wollen wir die Vorbereitung des 14. Frauenpolitischen Ratschlag am 7. und 8. November in Gelsenkirchen ins Auge fassen.

Wir freuen uns über rege Beteiligung. Die Veranstaltung findet statt am Dienstag, den 31.3.26 um 18:30 Uhr im "Treff International" in Gelsenkirchen, Hauptstraße 40.

Die Einladung als pdf