Herzlich willkommen zu 40 Jahre Arbeiterbildungszentrum und zum 33. Skatturnier

Traditionell gibt es wieder einen Jugend- und Frauenpreis. Wer fair und gerne Skat spielt – von Anfängern bis zu Fortgeschrittenen – ist herzlich willkommen. Im Vorfeld zu üben, ist von Vorteil. Die Teilnehmergebühr inklusive Mittagessen, einer Tasse Kaffee und Kuchen beträgt 24 Euro bis zum 15. April, danach 27 Euro.



Mannschaften ab drei Spieler/innen spielen um den ABZ-Wanderpokal: Mannschaftsstartgebühr: einmalig 6 Euro.



Ein besonderes Highlight wird das Familienfest „Wir feiern 40 Jahre ABZ“. Pünktlich um 14 Uhr wird es mit Glückwünschen, Grußworten, Musik und weiteren Beiträgen eröffnet. Für die Kinder stehen eine Hüpfburg und ein spannendes Kinderprogramm bereit.



Düfte von neuen kulinarischen und ruhrpotttypischen Spezialitäten durchziehen den Vorgarten von Schacht 3.



Das ABZ- und Schacht-3-Team freut sich auf das Kommen vieler Freunde, Gäste, Nachbarn und im Besonderen auf die Horster und Horsterinnen.



40 Jahre sind 40 Jahre mit vielen Anekdoten, unvergessenen Erlebnissen und schönen Stunden im Haus. Über solche Beiträge freuen wir uns.



Anmeldung: Schacht 3/ABZ, Koststr. 8, 45 899 Gelsenkirchen, Tel.: 0209-57975, Mail: info@schacht3.info.

Mit einem herzlichen Glückauf Lisa Wannenmacher