Internationaler Umweltratschlag vom 23. bis 25. Oktober 2026 in Stuttgart

Das kommt dem dringlichen Bedürfnis entgegen, so ICOR-Hauptkoordinatorin und Co-Präsidentin der United Front, Monika Gärtner-Engel, wieder verstärkt gegen die globale Umweltkatastrophe zu kämpfen, entgegen der Verharmlosung oder gar Leugnung durch die faschistischen und andere reaktionäre Kräfte. Der Ratschlag findet hybrid statt, aber es gibt die Möglichkeit, sich für die Präsenzteilnahme zu bewerben und Partnerschaften zu entwickeln, die dann unter anderem bei den komplizierten Visafragen und eventuell auch mit finanziellen Zuschüssen helfen. Wer als Teilnehmer / Organisation außerhalb von Europa daran interessiert ist, in Präsenz teilzunehmen, soll sich bitte bis zum 10. April beim Büro der United Front melden: unitedfrontsecretariat@protonmail.com

Dem Schreiben von ICOR und United Front ist die Einladung zum Internationalen Umweltratschlag 2026 (International Environmental Counsil IEC 2026) beigefügt:

Umweltalarm! – höchste Zeit aktiv zu werden!

Im April 2024 kamen in Potsdam, Deutschland, ca. 500 Menschen aus 13 Ländern zusammen, um unter dem Motto „Die Zeit für Bewusstseinsbildung, Mut und Handeln ist jetzt! Wir brauchen einen gesellschaftsverändernden Kampf!“ Es war ein hoffnungsvoller Anfang einer dringend nötigen Strategiediskussion, Koordinierung und Kooperation gegen die sich entwickelnde globale Umweltkatastrophe! Die Basis gemeinsamen Handelns wurde als demokratisch, überparteilich, antifaschistisch und ohne antikommunistische Vorbehalte definiert, und es wird Wert auf finanzielle Unabhängigkeit gelegt.

Die demokratisch gewählte Koordinierungsgruppe hat seitdem an der Aufgabe der Vorbereitung eines Internationalen Umweltratschlags 2026 (International Environmental Counsil IEC 2026) gearbeitet und weitere nationale und internationale Kontakte geknüpft und an der Aufgabe beteiligt. Wir haben teilgenommen an Delegationen zur COP 29 in Baku und der COP 30 in Belém und dort Bekanntschaft mit Menschen aus aller Welt gemacht, die sich gegen die Zerstörung der natürlichen Umwelt zur Wehr setzen.

Auf einem Treffen der erweiterten Koordinierungsgruppe am 21.03.2026 haben sind nun Beschlüsse über Termin, Ort und Inhalt des IEC 2026 gefasst worden. Der Internationale Umweltratschlag 2026 wird vom 23. – 25. Oktober 2026 in Stuttgart, Deutschland, im Arbeiterbildungszentrum Süd, Bruckwiesenweg 10 in 70327 Stuttgart stattfinden. Am Freitag, dem 23.10. werden wir mit einer Auftaktkundgebung in Stuttgart beginnen, und an den folgenden beiden Tagen in drei Themenblöcken Erfahrungen und Meinungen austauschen über den Umfang der Schäden an der Umwelt, Erfahrungen im Kampf gegen die Zerstörung unserer Lebensräume und über Strategien eines gemeinsamen, weltweiten gesellschaftsverändernden Umweltkampfes beraten.

Um noch mehr Erfahrungen in den gemeinsamen Umweltkampf einzubringen und die internationale Basis zu verbreitern, laden wir Euch herzlich ein, an Vorbereitung und Durchführung des Internationalen Umweltratschlags teilzunehmen. Dafür gibt es folgende Optionen:

Die Teilnahme kann sowohl in Präsenz als auch online erfolgen. Ihr könnt Redebeiträge oder einleitende Beiträge zu Euren Erfahrungen, Meinungen und Vorschlägen einbringen (Länge max. 5 min). Bitte schreibt uns dazu das Thema eures Beitrages.

Gerne könnt ihr Erstunterzeichner*innen werden. Wir würden dann euren Namen und die Organisation auf unserem Flyer veröffentlichen. Die Frist dafür ist der 14. April.

Für eine Präsenzteilnahme ist eine Bewerbung nötig, das wäre allerdings aufgrund der nötigen Zeit für die Organisierung der Visa und der Reise nur möglich ebenfalls bis zum 14. April 2026. Anreise, Visabeschaffung, Unterkunft etc. könnt Ihr mit uns beraten.

Informiert Euch auf unserer Webseite https://umweltstrategiekonferenz.org/

Ihr könnt uns erreichen unter der Adresse post@umweltstrategiekonferenz.org

Mit solidarischen Grüßen, im Auftrag Miriam Gärtner, Thomas Toussaint

Die Einladung im pdf-Format