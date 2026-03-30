In 53 Tagen ist Pfingsten, dafür brauchen wir noch Verstärkung!

Daher laden wir herzlich ein zu einem BUNDESTREFFEN AM SONNTAG, 19. APRIL, VON 14 UHR BIS 17 UHR. Wo? ARBEITERBILDUNGSZENTRUM GELSENKIRCHEN (ABZ), Koststr. 8, 45899 Gelsenkirchen. Es wird die Möglichkeit geben, sich online per Jitsi dazuzuschalten. Den Link werden wir vorher rumschicken. Schreibt uns an, wenn ihr online teilnehmen wollt.

Auf dem Bundestreffen wollen wir den ZKA auf breitere Füße stellen

Die demokratische und gleichberechtigte Vorbereitung und Durchführung der Internationalen Pfingstjugendtreffen sind ein wichtiges Prinzip. Alle Trägerorganisationen und Bewegungen / Initiativen, die das PJT unterstützen, sollen vertreten sein. Wir rufen dazu auf, dass alle Trägerorganisationen und UnterstützerInnen sich bis dahin überlegen, wer für den ZKA bzw. als Kassenprüfer kandidiert.

Vorschlag für die Tagesordnung:

Einleitungsbeitrag und Rechenschaftslegung (inkl. Stand der Vorbereitung des PJT) des vorläufigen ZKA mit Diskussion (45 Minuten) Finanzbericht und Entlastung des Finanzteams (15 Minuten) Wahl zur Erweiterung des Koordinierungsausschusses des 22. Internationalen Pfingstjugendtreffens. Alle Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich kurz vor. (50 Minuten) Wahl des/der Kassenprüfers/-prüferin (10 Minuten) Sonstige Beschlüsse zum Programm, Prinzipien des 22. PJT etc. (max. 60 Minuten)

Ihr erhaltet noch vor dem Treffen den Vorschlag für die aktualisierten Grundsätze für unsere Zusammenarbeit, den Rechenschaftsbericht des ZKA, den Finanzbericht, und eine Übersicht der bisher angemeldeten Programmpunkte und der Bands. Bitte meldet euch unter buero@pfingstjugendtreffen.de kurz zurück, ob ihr teilnehmt.



Mineralwasser und Kaffee sind zu den Preisen des ABZ erhältlich. Kleine Snacks halten wir bereit und bitten um eine Spende für die Raummiete.

Wir freuen uns auf SPENDEN auf das Konto des PJT: DE95 4205 0001 0130 0511 95

oder auf betterplace.org: Hier kann man über Betterplace spenden

Wir freuen uns auf rege Teilnahme!