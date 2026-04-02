Kamerun: „Afrika in Miniatur“: Natur, Kultur und der Weg zur Freiheit

Kamerun gehört zu den vielseitigsten Ländern Afrikas. Alle Klimazonen Afrikas finden sich hier wieder. Tropischer Regenwald, Savannen, Vulkane und die Atlantikküste liegen hier oft nur wenige Stunden voneinander entfernt. Diese landschaftliche Vielfalt spiegelt sich auch in der Kultur wider: Über 250 Ethnien prägen das Land mit ihren Sprachen, Traditionen, Märkten, Tänzen und Musikstilen.



Gleichzeitig ist Kamerun ein Land mit einer bewegten Geschichte. Nach der deutschen Kolonialzeit und der anschließenden französischen und britischen Verwaltung entwickelte sich ab den 1940er-Jahren eine starke Unabhängigkeitsbewegung. Freiheits- und Widerstandskämpfer wie Ruben Um Nyobè, Félix-Roland Moumié, Ossendé Afana und Ernest Ouandié setzten sich für Freiheit, politische Selbstbestimmung und soziale Gerech tigkeit ein. Ihr Einsatz wurde brutal unterdrückt, viele Kapitel dieser Geschichte blieben lange im Verborgenen.



Diese Reise verbindet beeindruckende Sehenswürdigkeiten und Naturerlebnisse mit historischen Einblicken und Begegnungen. Die Preiskalkulation und Planung mit den Partnern in Kamerun läuft derzeit noch. Stattfinden soll die Reise vom 25. Juli bis 9. August 2026.



Neugierig geworden? Hier gibt es die Infos zur Reise