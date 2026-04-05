Kinder der Familienstudienwoche berichten von ihrer Bonbonfabrik

Die Kinder waren die Arbeiter und Herr und Frau Gierig waren die Chefs von zwei Teams. Man musste Pralinen aus dem Teig holen, der nächste hat sie zu einer Kugel gerollt, der nächste hat sie mit Schokostreusel oder Kokosraspeln bestreut, der nächste hat sie in eine Folie getan, und der nächste hat die Folie zugemacht mit einem kleinen Gummiband. Herr Gierig hat immer gerufen, mein Team muss schneller sein. Das fanden wir ungerecht.

Im Arbeitsvertrag stand, jeder bekommt eine Praline. 10 Kinder bekamen aber nur 7 Pralinen. Außerdem wollten die Herr Gierigs die meisten Pralinen selbst behalten. Das haben wir uns nicht gefallen lassen, also haben wir die Gierigs gejagt und die Pralinen aus der Hand gerissen. Wir haben gesagt, „die Küche gehört jetzt uns, wir machen die Pralinen selbst! So ist es gerecht. Ihr müsst außerdem die Küche putzen, ihr habt ja noch gar nichts gearbeitet.“ Dann mussten die Gierigs die Küche putzen.

Wir verkaufen jetzt die Pralinen, 1,50 Euro Kokos und 2 Euro mit Schoko. Das Geld schicken wir nach Gaza, weil die Kinder da Hilfe brauchen, weil sie arm sind, weil Krieg ist. Sie brauchen auch Medizin und ein Krankenhaus. Bei uns ist kein Krieg. Wir haben 45 Euro eingenommen