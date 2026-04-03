Lesbos, die drittgrößte Insel Griechenlands, war in der Antike ein kulturelles Zentrum, die Insel der Philosophie und Kunst. Es locken unterschiedliche Landschaften und tolle Strände.



Unbedingt lohnenswert ist ein Besuch der uralten Vulkane, die bei ihren Eruptionen ein Kunstwerk der Natur hinterlassen haben.



Das Hotel Votsala ist ein kleines, familiengeführtes Hotel am Meer. Die Standardzimmer sind 24 m² groß und verfügen über einen eigenen Balkon mit Meerblick oder Gartenblick und Platz für eine bis drei Personen. Die Gastgeber Lina, Daphne und Iannis sind dem Motto von People to People sehr verbunden.



Lernen Sie griechischen Tanz und nehmen Sie am Kochkurs von Daphne teil. Iannis bietet historisch-archäologische Wanderungen und Ausflüge an und bringt Sie in Kontakt mit Land und Leuten. Die internationale Solidaritäts- und Hilfsorganisation „Solidarität International e. V.“ hat mit den Geflüchteten und der Organisation „Stand By Me Lesvos“ einen Solidaritätspakt geschlossen – unsere Partnerschaft mit dem Hotel Votsala geht daraus hervor.

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