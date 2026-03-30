London: Hunderttausende gegen rechts

Der Sicherheitsforscher Michael Deplant von der Zero Day Initiative hat eine Sicherheitslücke in Telegram aufgedeckt, die unter der Kennung ZDI-CAN-30207 mit einem CVSS-Wert von 9,8 von 10 erfasst wurde. Zum Vergleich: 10,0 ist das absolute Maximum. Auf der offiziellen Skala ist dies im Grunde genommen das Gefährlichste, was es gibt. Der CVSS-Vektor deutet auf die Möglichkeit eines über das Internet nutzbaren Angriffs hin, der von geringer Komplexität ist, keine Berechtigungen erfordert und – am schlimmsten – keine Benutzerinteraktion benötigt. Im Klartext: Ein Angreifer könnte theoretisch die volle Kontrolle über den betroffenen Prozess erlangen, ohne dass das Opfer überhaupt etwas anklicken musste. Telegram wurde über die Sicherheitslücke informiert aber hat in keiner Weise reagiert.