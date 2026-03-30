Großbritannien
London: Hunderttausende gegen rechts
Laut den Organisatoren versammelten sich am Samstag eine halbe Million Menschen in London zu „der größten Demonstration aller Zeiten gegen die extreme Rechte“. Riesige Menschenmengen marschierten durch die Hauptstadt nach Whitehall und trugen Plakate mit Aufschriften wie „Nein zu Rassismus, nein zu Trump“ und „Flüchtlinge willkommen“. An den von der „Together Alliance“ organisierten Protest schloss sich auch ein separater pro-palästinensischer Marsch an. Die Demo brachte Gewerkschaften, Antirassismus-Gruppen, Glaubensgemeinschaften und Aktivisten aus dem gesamten Vereinigten Königreich zusammen, um gemeinsam gegen die ihrer Meinung nach wachsende Bedrohung durch die extreme Rechte zu demonstrieren.