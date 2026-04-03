Gemeinsame Erklärung

Nachkommen von Buchenwaldhäftlingen lehnen die Kampagne „Kufiyas in Buchenwald“ ab

In einer gemeinsamen Stellungnahme positionieren sich die Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald - Dora e.V. und die Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora zur Kampagne „Kufiyas in Buchenwald“. Die Initiatoren dieser Kampagne setzen sich dafür ein, dass in der KZ-Gedenkstätte Kufiyas getragen werden können, um Kritik am zionistischen Völkermord im Gaza auszudrücken.