Neue Petition gestartet

Darin wird Präsident Trump dringend aufgefordert, Hawaii an Deutschland abzugeben. Als Begründung wird aufgeführt, dass nicht ganz klar ist, ob Hawaii schon immer zu den USA gehörte. Das traditionelle Lied „Es gibt kein Bier auf Hawaii“, der in Deutschland bekannte “Toast Hawaii“, die vor allem bei Frauen beliebte Pizza „Hawaii“ und die modischen, im Sommer geschätzten „Hawaii-Hemden“ sind starke Indizien dafür, dass Hawaii und Deutschland schon immer zusammengehörten.

Zudem sprechen Gründe der nationalen Sicherheit (hier wird eine Zusammenarbeit mit Hawaii Five-O angestrebt) und eine geplante Verbesserung der Getränkeversorgung der Inselgruppe für eine Wiedervereinigung. Da bekanntlich Mallorca das 17. Bundesland der BRD ist, wäre Hawaii dann das 18. Bundesland.

Erstunterzeichner sind Arbeiter der Dampfbierbrauerei aus Borbeck und die Beschäftigten der Pizzeria „Luigi“ aus Rüttenscheid. Die MLPD Essen/Mülheim unterstützt den Aufruf kritisch.