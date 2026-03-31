Zypern
Nordzypern: Gewerkschaften rufen Generalstreik aus
Gewerkschaften im türkisch besetzten Nordzypern haben am Montag einen Generalstreik ausgerufen, nachdem ein Ausschuss beschlossen hatte, die notwendige Anpassung der Gehälter an die gestiegenen Lebenshaltungskosten bis Januar 2027 aufzuschieben. Gewerkschafter marschierten von mehreren Sammelpunkten aus zum Gebäude der türkisch-zypriotischen Versammlung, wo sie eine Polizeibarrikade durchbrachen und das Gelände betraten. Draußen wurden Transparente mit der Aufschrift „Regierung tritt zurück“ gezeigt. Neben dem öffentlichen Sektor betrifft der Streik auch private Unternehmen.