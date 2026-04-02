Offener Lesekreis: Orientierung in komplexen Zeiten

Unser offener Lesekreis, initiiert vom Internationalistischen Bündnis, versucht anhand von Texten und Diskussionen die verwirrenden Situationen sich gegenseitig überlagernder Krisen zu verstehen, das freie Denken wieder zu beleben und Alternativen zu entwickeln.



Der weltweite Kapitalismus ist an seine relative historische Grenze gestoßen. Die Folge sind tiefgehende Wirtschafts- und Umweltkrisen, verstärkter Nationalismus, Neokolonialismus, barbarische Kriege und eine immer stärkere Kluft zwischen Arm und Reich.



Bei jedem Treffen nehmen wir uns ein Thema vor, z. B. Energie, Medizin, Kultur, Sport, Medien, Religion, Pädagogik, Verkehr – kurz gesagt von Religion bis Revolution.



Ein Leseexemplar steht jeweils zur Verfügung. Du bist herzlich eingeladen. Wir treffen uns dreiwöchentlich im Stadtteilzentrum Mitte.



Was wird gelesen? Unter anderem Texte des theoretischen Organs der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG. Hier geht es zur Homepage des REVOLUTIONÄREN WEGS.