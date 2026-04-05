Ostermarsch in Leipzig

Das Bündnis Leipzig gegen Krieg ist breit aufgestellt. Es gab im Laufe der Kundgebungen rund 20 Redebeiträge. Dabei auch einer der MLPD, für die Jörg Weidemann sprach. Ebenso BSW und DKP sowie zahlreiche Friedensinitiativen und -organisationen. Viel Applaus gab es auch für den von DHL gekündigten Verdi-Vertrauensmann Christopher. Er warb auch für Spenden für das Al Awda-Gesundheitsprojekt in Gaza (Palästina). Die Spenderinnen und Spender standen Schlange.