Ostermarsch versammelt 1000 Menschen für den Weltfrieden

Die MLPD war mit großem Transparent und Plakaten prominent vertreten. Das Spektrum der anwesenden Organisationen war breit - von Kirche bis Kommunismus. In Diskussionen mit den Leuten lenkten wir den Blick darauf, dass Kriege und Kriegsgefahr erst in den vereinigten sozialistischen Staaten der Welt wirklich gebannt sein werden.