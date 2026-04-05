Freiburg
Ostermarsch versammelt 1000 Menschen für den Weltfrieden
Der Ostermarsch in Freiburg i.Br. versammelte über 1000 Menschen aus Sorge um den Frieden in der Welt.
Von einem Korrespondenten
Die MLPD war mit großem Transparent und Plakaten prominent vertreten. Das Spektrum der anwesenden Organisationen war breit - von Kirche bis Kommunismus. In Diskussionen mit den Leuten lenkten wir den Blick darauf, dass Kriege und Kriegsgefahr erst in den vereinigten sozialistischen Staaten der Welt wirklich gebannt sein werden.