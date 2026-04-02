Ostermärsche
People-to-People-Stände gegen die akute Weltkriegsgefahr und faschistische Gefahr
Die fortschrittliche Reise- und Medien-Agentur People to People, ein Unternehmen der Mediengruppe Neuer Weg, schlägt vor, anlässlich der Ostermärsche Stände durchzuführen:
Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran verschärft die akute Weltkriegsgefahr! Zukunftsweisend und weltweit formiert sich der Widerstand gegen Faschismus und Krieg. Dazu gehören auch die jährlichen Ostermärsche.
Hier treffen die unterschiedlichsten Organisationen und Weltanschauungen aufeinander. Oft herrscht noch Unklarheit: Wie ist der Iran zu bewerten? Führt er einen antiimperialistischen Abwehrkampf oder ist er selbst ein imperialistischer Staat? Muss Russland als schwächerer Imperialist verteidigt werden oder muss sich der Friedenskampf gegen jeden Imperialisten richten? Was sind überhaupt die Ursachen für diese sich enorm verschärfende Weltkriegsgefahr?
Wir schlagen vor, zu diesem Anlass People-to-People-Stände durchzuführen.
Viele friedensbewegte Menschen sind auch Fans von Vertretern der revolutionären Bewegung.
- Bietet daher auch unsere Sonderabfüllungen für jeweils 7 Euro an:
- Weingut Schmitt, Che Rotwein
- Weingut Schmitt, Friedrich Engels Weißwein
- Weingut Winkler, Marx-Cuvée Rotwein
- Weingut Winkler, Rosa Luxemburg Rosé
Folgende bewusstseinsbildende Literatur könnt ihr zum Beispiel anbieten:
- Engel, Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur, Taschenbuch, Preis: 19 Euro
- Engel, Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus, Taschenbuch, Preis: 17,50 Euro
- Dickhut, Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution, Taschenbuch, Preis: 11,50 Euro
- Dickhut, Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg (zwei Bücher), Taschenbuch, Preis: 25,50 Euro
- Dickhut, So war's damals, Taschenbuch, Preis: 14 Euro.
Engel, Über die Herausbildung der neuimperialistischen Länder, Broschüre, Preis: 5 Euro. Auch auf Arabisch, Chinesisch, Englisch, Farsi, Französisch, Russisch, Spanisch, Türkisch
- MLPD, Kampf gegen den drohenden Flächenbrand in Nahost. Was ist die Perspektive des palästinensischen Befreiungskampfes? Broschüre, Preis: 5 Euro. Auch auf Arabisch, Englisch, Türkisch
- Fechtner, Gärtner-Engel, Engel: Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems, Broschüre, Preis: 5 Euro . Auch auf Englisch, Farsi, Französisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Türkisch
Paket „Kampf dem Atomtod“ (enthält vier Broschüren):
- Aktiver Widerstand gegen den Atomtod: Abrüstungsschwindel und Wettrüsten
- Aktiver Widerstand gegen den Atomtod: Pazifismus als Illusion und als bewusste Täuschung
- Über die Gefahr des Atomkriegs und den Kampf der Volksmassen um die Erhaltung des Friedens
- Über die Gefahr des Atomkriegs und das Verbot von Kernwaffen
- United Front, Zimmerwaldkonferenz 2.0 – Kein Frieden ohne gesellschaftliche Veränderung, Preis: 17 Euro
- Langhoff, Die Moorsoldaten, Preis: 18 Euro
- Schreiber, IG Farben – Die unschuldigen Kriegsplaner, Preis: 12 Euro