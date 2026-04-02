People-to-People-Stände gegen die akute Weltkriegsgefahr und faschistische Gefahr

Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran verschärft die akute Weltkriegsgefahr! Zukunftsweisend und weltweit formiert sich der Widerstand gegen Faschismus und Krieg. Dazu gehören auch die jährlichen Ostermärsche.



Hier treffen die unterschiedlichsten Organisationen und Weltanschauungen aufeinander. Oft herrscht noch Unklarheit: Wie ist der Iran zu bewerten? Führt er einen antiimperialistischen Abwehrkampf oder ist er selbst ein imperialistischer Staat? Muss Russland als schwächerer Imperialist verteidigt werden oder muss sich der Friedenskampf gegen jeden Imperialisten richten? Was sind überhaupt die Ursachen für diese sich enorm verschärfende Weltkriegsgefahr?

Wir schlagen vor, zu diesem Anlass People-to-People-Stände durchzuführen.

Viele friedensbewegte Menschen sind auch Fans von Vertretern der revolutionären Bewegung.

Bietet daher auch unsere Sonderabfüllungen für jeweils 7 Euro an:

Weingut Schmitt, Che Rotwein

Weingut Schmitt, Friedrich Engels Weißwein

Weingut Winkler, Marx-Cuvée Rotwein

Weingut Winkler, Rosa Luxemburg Rosé

Folgende bewusstseinsbildende Literatur könnt ihr zum Beispiel anbieten:

Engel, Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur, Taschenbuch, Preis: 19 Euro

Engel, Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus, Taschenbuch, Preis: 17,50 Euro

Dickhut, Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution, Taschenbuch, Preis: 11,50 Euro

Dickhut, Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg (zwei Bücher), Taschenbuch, Preis: 25,50 Euro

Dickhut, So war's damals, Taschenbuch, Preis: 14 Euro.

Engel, Über die Herausbildung der neuimperialistischen Länder, Broschüre, Preis: 5 Euro. Auch auf Arabisch, Chinesisch, Englisch, Farsi, Französisch, Russisch, Spanisch, Türkisch

Engel, Über die Herausbildung der neuimperialistischen Länder, Broschüre, Preis: 5 Euro. Auch auf Arabisch, Chinesisch, Englisch, Farsi, Französisch, Russisch, Spanisch, Türkisch MLPD, Kampf gegen den drohenden Flächenbrand in Nahost. Was ist die Perspektive des palästinensischen Befreiungskampfes? Broschüre, Preis: 5 Euro. Auch auf Arabisch, Englisch, Türkisch

Fechtner, Gärtner-Engel, Engel: Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems, Broschüre, Preis: 5 Euro . Auch auf Englisch, Farsi, Französisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Türkisch

Paket „Kampf dem Atomtod“ (enthält vier Broschüren):

Aktiver Widerstand gegen den Atomtod: Abrüstungsschwindel und Wettrüsten

Aktiver Widerstand gegen den Atomtod: Pazifismus als Illusion und als bewusste Täuschung

Über die Gefahr des Atomkriegs und den Kampf der Volksmassen um die Erhaltung des Friedens

Über die Gefahr des Atomkriegs und das Verbot von Kernwaffen

Paketpreis: 1,50 Euro

United Front, Zimmerwaldkonferenz 2.0 – Kein Frieden ohne gesellschaftliche Veränderung, Preis: 17 Euro

Langhoff, Die Moorsoldaten, Preis: 18 Euro

Schreiber, IG Farben – Die unschuldigen Kriegsplaner, Preis: 12 Euro

Gerade für junge Menschen, die wenig Geld haben, lohnt es sich auch immer, eine Auswahl an antiquarischer und gebrauchter Literatur dabei zu haben.

Wenn ihr noch etwas aus dem reichhaltigen Angebot an bewusstseinsbildender Literatur, aktuellen Broschüren und Kulturgütern braucht, könnt ihr beim Verlag Neuer Weg bis Donnerstag, 8 Uhr, bestellen und es dort bis 16 Uhr abholen.

Bestellung an: vertrieb@neuerweg.de