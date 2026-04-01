Protestkundgebung gegen die Weltkriegsgefahr am Ostersamstag 4. April

Mit großer Sorge schauen viele Menschen auf den Krieg im Mittleren Osten. Mit dem völkerrechtswidrigen Angriff der USA und Israels auf den Iran verschärft sich die Weltkriegsgefahr dramatisch. Die Bundesregierung unterstützt diesen Krieg, indem sie weiter Waffen an Israel liefert. Der Ukraine-Krieg fordert inzwischen seit vier Jahren Opfer in der Ukraine und in Russland. Die Palästinenser in Gaza und auch im Westjordanland müssen weiter unter katastrophalen Verhältnissen leben.

Weltweit wird aufgerüstet wie nie. Während die deutsche Regierung grenzenlos Milliarden für Rüstung ausgibt und Deutschland viertgrößter Rüstungsexporteur weltweit ist, werden massive Angriffe auf die sozialen Rechte der Bevölkerung gefahren, weil angeblich „kein Geld da ist“.

Wir sagen:

Nein zum Krieg im Mittleren Osten und der Eskalation der Weltkriegsgefahr!

Nein zu jedem imperialistischen Krieg – für Weltfrieden!

Für Frieden und Freiheit!

Lasst uns gemeinsam gegen Faschismus und Krieg – für Völkerfreundschaft eintreten!

Gegen den anhaltenden Genozid in Gaza und das rassistische Hinrichtungsgesetz gegen Palästinenser!

Kommt am Ostersamstag den 4. April zur Kundgebung von 14 bis 16 Uhr, Neumarktplatz/Bahnhofstraße in Gelsenkirchen-City.

Es rufen zu dieser Aktion auf: