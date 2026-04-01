Chile
Santiago: Schüler + Studenten protestieren gegen Kast
Tausende Schüler und Studenten protestierten am 26. März in Santiago gegen die rechtsgerichtete Politik der neuen Regierung unter José Antonio Kast. Im Mittelpunkt stehen geplante Haushaltskürzungen im Bildungs- und Gesundheitswesen. Kast will Studienkredite beschränken und die kostenlose Bildung für ältere Studierende abschaffen. Zudem sind die Kraftstoffpreise um 60 Prozent gestiegen, was sich auf die Kosten für Lebensmittel, Transport und grundlegende Dienstleistungen auswirken wird. Die Demonstranten protestierten auch gegen die ideologischen Angriffe der Regierung auf die nicht-religiöse Bildung und den Umweltschutz.