Spendengala für das Al-Awda-Krankenhaus – 250 Teilnehmer – 8745,15 Euro Spende

Vom Mitveranstalter Palästinensische Gemeinde Köln, über die Palästina-Koordination, People to People, und den Frauenverband Courage, einen Shop für palästinensisches Kunsthandwerk und private Spendeninitiativen bis hin zu einem arabischen Kaligrafen mit wunderbaren Waren: Zahlreiche Stände waren mit am Start.



Ein großartiges Musikprogramm – veranstaltet von der Kölner Band Gehörwäsche zusammen mit der Band des wöchentlichen „March for Liberation", war tragende Säule. Eine palästinensische Tanzgruppe riss die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den Stühlen. Dr. Khaled Hamad von der Palästinensischen Gemeinde betonte in seinem Grußwort, dass diese Kultur ein tragender Teil des Widerstandskampfs ist. Mahmoud Atiq, von "Palästina muss leben!", eröffnete die Veranstaltung. Später fand man ihn in der Spülküche, wo er, zusammen mit vielen anderen Freiwilligen, die viele praktische Arbeit leistete, die so eine Veranstaltung erfordert.



Überhaupt klappten alle Abläufe, dank der vielen Freiwilligen, super. Vom Aufbau am Morgen, über Buffet-Organisation, das Braten von Falafeln, dem Getränkeausschank usw. bis hin zum Abbau noch am selben Tag klappte wirklich alles, reibungslos. Ein besonderes Highlight war natürlich ein großartiges Buffet – mit tollen Spenden von Restaurants und vielen selbstgemachten Speisen. Eine Tombola – in nur wenigen Tagen quasi aus dem Boden gestampft – mit über 100 Preisen, die zum größten Teil von Geschäften gespendet wurden, trug erheblich zum Spendenergebnis bei.



Die Kinder der Kinderorganisation ROTFÜCHSE verkauften die Lose. Im gut besuchten Kinderprogramm wurde u. a. ein Lied eingeübt, das die Kinder gemeinsam auf der Bühne vortrugen. Die ganze Veranstaltung war – bis auf Saal- und Technikmiete – komplett spendenfinanziert und ein von vielen Helfern organisiertes, vielseitiges Gemeinschaftswerk – getragen vom Geist: "Free, Free Palestine!" und vom Stolz auf eine begeisternde Kultur des Widerstands.

Wer die Solidarität mit Palästina aktiv leben und gestalten will, der sollte sich überlegen Mitglied in "Palästina muss leben! zu werden. Weitere Infos auf der Homepage von Solidarität International