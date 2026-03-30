Tel Aviv: Zunehmender Protest gegen den Krieg

Die Polizei nahm am Samstagabend in ganz Israel 21 Demonstranten fest, als sie Proteste gegen den Krieg der USA und Israels gegen den Iran gewaltsam auflöste, an denen sich in den großen Städten des Landes Hunderte von Menschen beteiligt hatten. In Tel Aviv wurden 13, in Haifa 7 Menschen festgenommen. Auch in Jerusalem und Beerscheba fanden Proteste statt. Die Protestwelle war die größte seit Ausbruch des Krieges mit dem Iran Ende Februar, mit Hunderten von Teilnehmern in Tel Aviv und Jerusalem und etwa 100 Teilnehmern in Haifa. Der Anstieg der Teilnehmerzahlen erfolgte, nachdem mehrere etablierte regierungskritische Gruppen ihre Unterstützung für die Demonstrationen bekundet hatten, was im Widerspruch zu den Beschränkungen des Versammlungsrechts unter dem Kriegsrecht steht.