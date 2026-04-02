Trump droht mit NATO-Austritt und verwendet ausgerechnet Mao-Zitat

Zum Verlauf des Kriegs: Trump steckt mit seiner Kriegsführung fest und hat sich offensichtlich verschätzt. Deshalb pocht dieser Faschist auf die Unterstützung der europäischen Staaten – aber vergebens.



So kritisiert Donald Trump Spanien, Großbritannien, Frankreich und auch Deutschland dafür, sich aus seiner Sicht nicht ausreichend zu engagieren. Und er nimmt sich das Militärbündnis als Ganzes vor.



Über die NATO sagt er in einem Interview mit der britischen Zeitung The Telegraph: „Ich wusste schon immer, dass sie ein Papiertiger ist, und Putin weiß das übrigens auch.“¹ Im Folgende drohte er mal wieder mit dem Austritt der USA aus der NATO.

Ja, der Mann ist bekanntlich ein Fan deutlicher Worte. Für seinen Ärger über die NATO hat er sich jetzt ausgerechnet den Begriff vom „Papiertiger“ ausgesucht. Das entbehrt nicht einer gewissen Komik, denn der notorische Marxistenhasser und Antikommunist Trump hat sich damit ausgerechnet einen Begriff ausgesucht, den der große chinesische Revolutionär Mao Zedong entscheidend geprägt hat. Der Begriff findet sich in dem Satz „Der Imperialismus und alle Reaktionäre sind Papiertiger“, nachzulesen in den Worten des Vorsitzenden Mao Tsetung.

Was Trump dabei übersehen hat: Alle Imperialisten und Reaktionäre sind Papiertiger – also Leute vom Schlage Trumps selber. Und ja, Mr. Trump, Sie sind wirklich ein Papiertiger, und wenn die werktätigen Massen und das Proletariat in den USA, aber auch der Welt endlich Konfetti aus dem Papiertiger-Imperialismus gemacht haben, dann brauchen wir über menschenverachtende Kriege und Imperialismus wohl dauerhaft nicht mehr zu berichten.