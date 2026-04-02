Krieg gegen den Iran
Trump droht mit NATO-Austritt und verwendet ausgerechnet Mao-Zitat
In seiner aktuellen Ansprache zum gemeinsamen Krieg mit Israel gegen den Iran kam von Donald Trump außer dem sattsam bekannten Eigenlob nichts Neues. Ein Teil war aber durchaus interessant. Der Regime-Change im Iran sei vollzogen. Die Leute, die jetzt dort an der Macht säßen, seien Menschen, mit denen man reden könne. Wie bitte? Abgesehen davon, dass die iranische Führung bisher nach wie vor erklärt, es gäbe keine Friedensgespräche – vielleicht hat Trump ja mit seinem Spiegelbild geredet,⁴ ist im Iran nach wie vor das alte Regime an der Macht. Nachdem die USA die bisherige Führungselite haben töten lassen, ist halt die zweite Reihe in die erste Reihe gerückt, aber es ist immer noch das faschistische Regime der Islamischen Republik. So viel zum Regime Change, Mr. Trump. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller demokratischen Iranerinnen und Iraner, die sich von Trump eine wirkliche Änderung erhofft hatten.
Zum Verlauf des Kriegs: Trump steckt mit seiner Kriegsführung fest und hat sich offensichtlich verschätzt. Deshalb pocht dieser Faschist auf die Unterstützung der europäischen Staaten – aber vergebens.
So kritisiert Donald Trump Spanien, Großbritannien, Frankreich und auch Deutschland dafür, sich aus seiner Sicht nicht ausreichend zu engagieren. Und er nimmt sich das Militärbündnis als Ganzes vor.
Über die NATO sagt er in einem Interview mit der britischen Zeitung The Telegraph: „Ich wusste schon immer, dass sie ein Papiertiger ist, und Putin weiß das übrigens auch.“¹ Im Folgende drohte er mal wieder mit dem Austritt der USA aus der NATO.
Ja, der Mann ist bekanntlich ein Fan deutlicher Worte. Für seinen Ärger über die NATO hat er sich jetzt ausgerechnet den Begriff vom „Papiertiger“ ausgesucht. Das entbehrt nicht einer gewissen Komik, denn der notorische Marxistenhasser und Antikommunist Trump hat sich damit ausgerechnet einen Begriff ausgesucht, den der große chinesische Revolutionär Mao Zedong entscheidend geprägt hat. Der Begriff findet sich in dem Satz „Der Imperialismus und alle Reaktionäre sind Papiertiger“, nachzulesen in den Worten des Vorsitzenden Mao Tsetung.
Was Trump dabei übersehen hat: Alle Imperialisten und Reaktionäre sind Papiertiger – also Leute vom Schlage Trumps selber. Und ja, Mr. Trump, Sie sind wirklich ein Papiertiger, und wenn die werktätigen Massen und das Proletariat in den USA, aber auch der Welt endlich Konfetti aus dem Papiertiger-Imperialismus gemacht haben, dann brauchen wir über menschenverachtende Kriege und Imperialismus wohl dauerhaft nicht mehr zu berichten.