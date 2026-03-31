Irankrieg
Spanien sperrt Luftraum für US-Militär
Die Sanchez-Regierung hat den spanischen Luftraum für US-Kampfflugzeuge, die an dem völkerrechtswidrigen US-israelischen Angriffskrieg gegen den Irankrieg beteiligt sind, gesperrt. Spaniens Verteidigungsministerin Margarita Robles erklärte, Spanien wolle diesen völkerrechtswidrigen Krieg nicht unterstützen. Das bedeutet, dass US-Flugzeuge nun den spanischen Luftraum umfliegen müssen, auch wenn sie von anderen Staaten in Europa aus gestartet sind. Unmittelbar nach dem Beginn des Kriegs hatte die spanische Regierung bereits die Nutzung in Spanien gelegener Militärbasen für den Überfall untersagt, woraufhin die US-Luftwaffe ihre Maschinen von Spanien nach Deutschland verlegt hatte. Dazu kann man doch tatsächlich mal sagen: ¡Viva España!